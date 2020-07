Ninel Conde ¿subió de peso?

Hemosillo, Sonora.-Ninel Conde es una artista ocn una de las figuras más envidiables de toda la industria, gracias a su estricto régimen de dietas y ejercicios. Sin embargo, la cantante y actriz ha atravesado por momentos de estrés muy fuertes y eso pudo haber provocado que subiera de peso.

Según contó en el programa matutino “Hoy”, el llamado “Bombón asesino” quiso alejarse de los escándalos y problemas, por lo que decidió tomarse unos días de descanso y aprovechó para disfrutar de algunos antojos.

“Al principio en los primeros dos meses me puse super aplicada y aproveché para hacer ejercicio y dieta, y como por finales de marzo estaba super marcada. Después empecé con ciertas situaciones personales, a manejar mucho estrés y empecé a subir de peso, como tres kilos, y ahora de nuevo ya estoy con una nueva alineación”, dijo Ninel.

Ante esta situación, la artista decidió acudir con un médico especialista para recuperar su peso original por medio de la medicina natural.

“Me dio mucha medicina natural, muchas vitaminas también, estaba baja de vitamina D porque el cortisol consume la vitamina D. Había unos desajustes pero ya estamos super bien”, explicó.

La guapa famosa dijo que aprovecha la cuarentena para irse a la playa, donde busca relajarse y darse un respiro de todos sus problemas; incluso comentó que está considerando mudarse pronto a alguna bahía.

“Como no tengo nada que hacer en Ciudad de México, me voy a la playa y trato de conectarme mucho conmigo, con Dios. El mar me da una sensación de purificación, de energías nuevas y eso me gusta mucho estar en un lugar donde haya una playa cerca, tal ve en el futuro acabe viviendo en un lugar así”, comentó.