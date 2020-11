¡Ninel Conde se queda esperando! Giovanni Medina no acude a audiencia

CIUDAD DE MÉXICO.- Ninel Conde y sus abogados se quedaron esperando la llegada de Giovanni Medina a la audiencia programada por las autoridades, luego de que la actriz acusara a su ex pareja y padre de su hijo menor de violencia doméstica.

A su salida de los juzgados, la también cantante manifestó sentirse preocupada por la salud de su hijo Emmanuel, luego de que Medina atribuyera su ausencia a un posible contagio de Covid-19.

“Esperemos en Dios, pero ahora preocupada por mi hijo, (Giovanni) tiene síntomas, ayer estaba ahí (mi hijo), por un lado, imagínate”, dijo Conde.

Posteriormente, la artista también comentó sentirse angustiada por la salud mental del menor, quien, tras sus señalamientos, aparentemente está viviendo junto a una persona violenta. “En la parte familiar se van a hacer los trámites pertinentes, porque sí es así el niño puede repetir”.

Asimismo, Ninel dijo que por ahora únicamente le queda esperar una nueva fecha para la audiencia. “Dependiendo de los supuestos resultados del señor, desgraciadamente aquí pues se puede todo, se puede conseguir lo que necesites con dinero, pero bueno, estoy segura que el señor juez va a tener audacia y la astucia de que se imparta justicia… La mentira tiene su fecha de caducidad”.

Por su parte, Giovanni Medina aprovechó la entrevista que brindó para el programa Venga la Alegría para asegurar que su ex pareja estaba aprovechando el ruido mediático del caso de Eleazar N para tomarlo a su favor.

“Ella se está colgando de manera muy baja, de una tragedia porque es una tragedia tanto para la presunta víctima, como para el presunto agresor, que ambos tienen su vida casi arruinada por esta situación, pero sin embargo Ninel ve la parte en la que le puede sacar ventaja a esta situación y lo equipara… niego categóricamente violencia física… ... Ella vio la oportunidad con el tema de Eleazar y se sube a esta ola para hacer este show mediático”, manifestó.

Al respecto de su ausencia ante las autoridades por posible contagio de Coronavirus, Giovanni explicó: “sí, he presentado algunos síntomas y es mi responsabilidad no arriesgar a ninguna persona, mientras no se tenga una certeza de la situación pues cuidarnos y cuidar a todos. La prueba me la realicé ayer en la tarde y por la mañana si fuimos a la fiscalía, pero tomando todas las medidas de precaución…”.

Cabe señalar que previo a estas declaraciones, Giovanni Medina brindó su postura ante un video en el que aparece muy agresivo en el departamento de la artista.

“Ese video es de hace más o menos unos 5 años, a Dios gracias, la verdad es que tiene mucho peso siempre los hechos. Esa noche mi hijo, todo esto lo tengo documentado en el juzgado de lo familiar, mi hijo padeció de bronquitis aguda, mientras tanto su mamá la señora Ninel Herrera, como también fue un hecho público que constó, estaba en una discoteca de Mazaryk, bailando con un hombre ahí, con ciertos actos a las 5 de la mañana. Entonces por supuesto que yo estaba desesperado por entrar para atender a mi hijo al cual habían ordenado internar, y Ninel, que era entonces mi pareja, no quería que yo entrara al departamento donde vivíamos entonces. Ella y yo no vivimos en ese departamento que están viendo en las imágenes por lo menos desde hace 4 años. Ella no me dejaba entrar a atender a mi hijo para que yo no me diera cuenta que se había salido al antro y que lo había dejado solo. Esa es la realidad de ese video…”, detalló.