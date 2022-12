Ninel Conde se despide del 2022 con emotivo mensaje

CIUDAD DE MÉXICO.- Ninel Conde se ha posicionado como una de las figuras del espectáculo más queridas y polémicas de la televisión, a lo largo de su trayectoria se ha ganado el cariño del público.



Durante este año la cantante llegó a tener momentos complicados hasta que por fin acabó el “pleito” legal entre su expareja Giovanni Medina y llegaron un acuerdo para el cuidado del menor.

Hace unas horas por medio de su cuenta de Instagram Ninel compartió una fotografía en la que apareció posando sensual con un traje de baño en color rosa hecho por cinturones que la hizo lucir espectacular.

Además aprovechó para dejar un emotivo mensaje en el que dejó en claro que el 2022 se lleva muchas cosas de las cuales ya no son necesarias en su vida y empezará por recibir todo lo que siempre ha querido este próximo año.

Se acaba el 2022… con el se va lo que no necesito en mi vida y me preparo para recibir lo que he anhelado en este 2023. Decreto desde ahora que será el mejor año de mi vida” se puede leer en la publicación.