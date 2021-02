Ninel Conde rompe en llanto al recordar a su hijo Emmanuel

Ciudad de México.- Ninel Conde no pudo contener las lágrimas al ver una foto en la que aparece al lado de su hijo Emmanuel, producto de su relación con Giovanni Medina.

A casi un año de no poder reunirse con el menor, la cantante fue cuestionada en el programa Despierta América por lo que más extraña de su retoño, a lo que inmediatamente dijo: “todo… desde su olor, su voz… todo”.

Sin embargo, al escuchar la pregunta sobre cómo le cambió la vida, Ninel no pudo contener las lágrimas y contestó: “sí, lo anhelaba mucho, tenía una niña y pues mi hijita ya tenía 18 años, y tenemos a nuestro niño, y Dios me lo mandó, y tarde o temprano me lo va a regresar… pero no me hagan llorar”.

Al respecto de las críticas en su contra porque hace varios meses solo comparte cosas felices en sus redes sociales, Conde replicó: “a veces la gente piensa que porque uno trata de poner el lado amable de la vida para no estar con tu tragedia en las redes dicen ‘ay no le importa’, pero no puede estar uno así en las redes todo el tiempo y no me van a ver así porque esa parte no me gusta ya, quiero mostrar una parte positiva”.

Por otro lado, escuchar el nombre de su actual pareja, Larry Ramos, y los señalamientos en su contra, además que ella ha sido considerada como su cómplice en diversos delitos, el llamado ‘Bombón Asesino’ dijo no querer entrar en ninguna controversia que no le corresponde a ella.

“No tengo nada qué decir, no soy vocera de nadie, solo de mi carrera, de mi trabajo, yo ya tengo mis luchas… yo vivo mi realidad y el tiempo dará la razón a quien la tenga. Son situaciones ajenas a mí, que ni siquiera son en mi tiempo, ni fueron ni serán, ni tengo nada que ver”, finalizó.

Video: