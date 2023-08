Ninel Conde revela el motivo por el que su relación con Luis Miguel no prosperó

Ciudad de México.- Ninel Conde fue entrevistada por la prensa en Estados Unidos sobre su relación con Luis Miguel, por lo que, con una sonrisa nerviosa, la actriz y cantante comentó:

Ahí salió todo, estábamos mujeres, entre viejas ahí chismeando, pues imagínate… Increíble. Es un caballero, un tipazo y yo nunca hable al respecto, ¿para qué?… el hubiera no existe, ¿a quién no le gustaría quedarse con ese muñeco no?”.

Sobre el motivo por el que su relación con Luis Miguel no prosperó, la artista explicó: “La verdad es que en ese tiempo no era ni el momento. Él andaba… creo que ahorita, al día de hoy ya está un poquito más aterrizado. Ya sabe más o menos lo que quiere… pues, quiere una estabilidad en una pareja. En ese momento yo creo que no era el caso”.

No es la primera vez que Conde habla sobre su relación con Luis Miguel, pues en una ocasión durante el programa El Gordo y la Flaca, la famosa confesó algunos detalles de lo que fue una de sus citas con “el Sol de México”.

“Es un Dios, un sol, unos ojos espectaculares, un bronceado divino, bebe los mejores vinos (…) Lo es, es un caballero, te atiende, te abre la puerta, te pone la silla, pone a todo el mundo a atenderte”, contó en aquella ocasión.