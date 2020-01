Ninel Conde responde a “haters” tras compararla con Lin May

En días pasados la cantante Ninel Conde fue criticada y comparada con la vedette Lin May, ya que compartió un vídeo en donde su cara se ve hinchada y “desfigurada” según comentaron los internautas.

La también actriz, quiso aclarar a sus fans qué era lo que le había pasado a su rostro.

Estoy bien, no tengo nada. Me pidieron un vídeo para avisar que iba a estar en un programa y yo lo grabé en el baño de mi casa, de abajo para arriba, con una luz que no es para grabar, porque jamás me imaginé que le iban a estar buscándole el arroz negro a la sopa”, comentó.