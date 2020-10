Ninel Conde presume figura en ajustado atuendo

CIUDAD DE MÉXICO.- Ninel Conde se ha convertido en toda una artista polémica, ya sea su eterna pelea con Niurka, el proceso legal que mantiene con su ex pareja por su hijo o incluso su retiro de la actuación. No obstante, no deja de verle el lado bueno a la vida.

La tarde de este jueves la famosa recurrió a su cuenta oficial de Instagram para compartir una imagen de ella en la que salía posando frente a un espejo, mientras tomaba una selfie y presumía su figura con lo que parecía ser ropa deportiva.

‘’Motivada a seguir con hábitos que cuiden el cuerpo y el alma’’, comentó la famosa en a descripción de la publicación dejando en claro que, pese a los problemas que mantiene, no descuida su salud física y emocional.

La foto actualmente cuenta con más de 27 mil likes y alrededor de 250 comentarios, en donde sus fieles seguidores le hicieron llegar sus piropos, admiración y cariño.