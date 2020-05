Ninel Conde pide ayuda a la Fiscal General de Justicia para recuperar a su hijo

Después de más de 2 meses de no poder reunirse con su hijo, Ninel Conde ha emprendido una batalla legal contra su ex pareja Giovanni Medina. Ahora, después de que el pasado 20 de abril la actriz interpusiera una demanda ante las autoridades acusando al padre de su hijo Emanuel de impedirle ver a al pequeño, se presentó ante la Fiscalía de la Ciudad de México para entregar un escrito a la fiscal general Ernestina Godoy donde solicita su ayuda para resolver este caso.

“Se presentó un escrito a Ernestina Godoy, la fiscal general, pidiéndole especial atención en el caso, ha pasado mucho tiempo, ya más de dos meses que este hombre no me deja ver al niño y necesitamos que se actúe, porque yo no sé si el niño está bien o no está bien, evidentemente está siendo mal aconsejado y pues a clamar por justicia”.

Asegurando ante los medios que desconocía tantas cosas del que fuera su pareja y que ahora entiende el por qué de su actuar y que su único objetivo en este momento es luchar por recuperar al pequeño.

“Mi mayor preocupación es que crezca (su hijo) en un ambiente de daño y que se le inculquen valores y respeto para su prójimo y en este caso para las mujeres”.

Por último, afirmó que este fue uno de los peores festejos de la madre que ha vivido por esté separada de sus hijos, sin embargo fue la joven Sofia, fruto de su relación con Ari Telch, quien con un mensaje le cambió el día.

“Fue horrible, fue muy duro, mi hija me alegró el día, mi hermosa está lejos, pero se encargó de mandarme una cartita linda y recordarme que he hecho un buen trabajo con ella y que así será con Emmanuel”.

Hasta el momento se desconoce la fecha en que Giovanni asista a declarar, pues a pesar de tener varios citatorios se ha negado comparecer según la versión de Ninel Conde.