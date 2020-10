Ninel Conde no acudió al cumpleaños de su hijo Emmanuel

CIUDAD DE MÉXICO.- El pequeño Emmanuel, hijo de Ninel Conde y Giovanni Medina, acaba de cumplir 6 años y lo celebró con una gran fiesta a la que acudió el famoso payaso Cepillín.

Aunque contó con la presencia de varios de sus amiguitos y su padre, la gran ausente del día fue su madre, pues “El Bombón Asesino” no estuvo con él en esa importante ocasión.

En entrevista para “Sale el Sol”, Cepillín se dijo extrañado por no ver a la actriz junto a su pequeño, quien en años anteriores nunca faltaba para festejar el cumpleaños de su hijo.

Me hubiera gustado verla porque es la mamá, pero si no estaba ahí es porque no quiso, no pudo o estaba ocupada. Pero no estaba ahí”, dijo Cepillín.

A él le preocupa que el pleito legal entre Ninel y Giovanni por la custodia de Emmanuel, pudiera afectarlo emocionalmente, pues debido a la situación, el niño no ha podido ver a su madre en más de medio año.

“Si entre ellos dos ya no hay amor, no deja ser Giovanni padre del niño y Ninel madre del niño. Aquí ya es una cuestión que se hizo legal, el juez decidirá quién tiene la razón y quien no”, comentó.

Y también defendió a Giovanni como un buen padre, pues desde su punto de vista se percató de cómo lo cuida en ausencia de su madre.

“Lo que he sabido es que Giovanni dice que venga su mamá a ver al niño, no un día puede ir a verlo todos los días. Lo que creo yo es que Giovanni cuida que por el trabajo de Ninel no puede estar todo el tiempo con Emmanuel y en el caso de Giovanni yo he visto que esta todo el tiempo en Emmanuel”, expresó.