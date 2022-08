Ninel Conde muestra parte de su rutina de ejercicio

CIUDAD DE MÉXICO.- Ninel Conde es una de las actrices más polémicas del medio del espectáculo, debido a las distintas controversias que ha protagonizado se ha vuelto viral en más de una ocasión.

Actualmente la también cantante se ha vuelto muy activa en sus redes sociales, donde ha ido compartiendo las presentaciones o proyectos en los que suele trabajar para que sus seguidores estén pendientes

Sin embargo Ninel se ha caracterizado por tener una de las figuras más envidiadas del medio del espectáculo, gracias a sus hábitos alimenticios y el ejercicio que hace diariamente.

Fue por medio de su cuenta de Instagram que publicó un video en el que pudo ver la rutina de ejercicio que realizó para mantener su brazos marcados, así como todo su cuerpo.

Mis amores, iniciamos nuestra rutina en martes porque... ¿Por qué no?El día correcto para inicar, es en el que te sientas motivado, asi que... ¡Inicia ahora! Y si te acompaña mis Niu Hot Cream, notarás las diferencia al entrenar” se puede leer en la publicación” se puede leer en la publicación.

La actriz aprovechó para motivar a sus fanáticos a motivarlos a que empezaran a ejercitarse para sentirse mejor y por supuesto que pudieran marcar su ‘cuerpo’ de esta manera.

En la grabación Ninel recibió cientas de muestras de cariño y piropos por parte de los usuarios: “guapísima Ninel”, “eres todo una muñeca”, “luces hermosa”, “Diosa”, “como siempre guapísima”, son algunos de los que se pueden leer en la publicación.





NinelConde ya no verá a su hijo Emmanuel por nuevo proceso legal

A través del programa Ventaneando se dio a conocer las declaraciones de Ninel Conde sobre la situación con su hijo Emmanuel, que a pesar de que ha sido su prioridad, ha preferido sacrificar estar junto a él, porque no está de acuerdo con Giovani Medina.



“Estoy luchando porque se cambie mejor la estrategia y podamos, avanzar, porque así se ejerce cierta violencia, que se llama violencia vicaria, que es de pronto, se presta, podría ser, no lo sé, así que mejor el día que se pueda llevar a cabo el CECOFAM (Centro De Convivencias Familiar), que el juez nos haga el favor de que se puedan llevar a cabo ahí, o en un parque, o algo imparcial, seré la más feliz y la primera en estar ahí, mientras tanto, no se va a seguir dando esta situación porque ya no”, finalizó la cantante.