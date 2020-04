Ninel Conde habla de la palabra de Dios en redes sociales

MONTERREY, NL.- Podrá ser un "Bombón" sexy, pero Ninel Conde es cristiana y como tal decidió usar sus redes sociales para compartir la palabra de Dios.



La cantante hizo un en vivo en Instagram que después subió a su Canal de YouTube, con un contenido diferente a lo que otros famosos han presentado: no cantó, no habló de su carrera, ni aclaró chismes, pero sí habló de la Dios junto a la pastora cristiana Yesenia Then.



Durante la charla, la actriz hizo oración y también recibió consejos de la guía espiritual.



La admiro mucho y es una bendición en mi vida, porque ella toda su vida la ha dedicado al servicio del señor. Son tiempos en los que necesitamos palabras de vida como la que usted puede dar para asesorarnos en estos tiempos complicados", dijo Ninel al inicio de la charla.



"Empezamos con una pequeña oración para que sea Dios quien hable a través de nosotras y lleguemos a las personas indicadas. Sé que hay muchísimos de mis seguidores que tienen muchas dudas y a la mejor no siguen alguna creencia espiritual, pero creo que en estos tiempos es una bendición poder hablarles", agregó.



La pastora buscó ser un puente para llegar a los corazones del público que necesitan recibir la Palabra.

, se sinceró Ninel, quien hace unos días presentó una denuncia ante la Fiscalía General de Justicia de la CDMX contra de su ex Giovanni Medina, luego de que éste le ha negado ver a su hijo por casi dos meses.



En la charla de más de 40 minutos, tocaron el tema de las decisiones y cómo se deben tomar para luego afrontar las consecuencias.