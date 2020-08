Ninel Conde en bikini

CIUDAD DE MÉXICO.- Sin duda alguien que ha estado en vuelta en escándalos últimamente es Ninel Conde, quien después de pasar tiempos difíciles la cantante presumió su figura en redes sociales.

Hace unas horas la también actriz publicó una fotografía en su cuenta de Instagram donde se puede apreciar todo su cuerpo

flotando en una alberca.

Es mucho más bello amar a tus seres queridos, que odiar a tus enemigos. ¡Que tengan excelente noche amores!" escribió la cantante.

A los minutos la cantante recibió miles de comentarios por parte de sus fanáticos quienes se encargaron de llenarla de halagos y buenos deseos.

Hace unos días Ninel también nos dio la sorpresa de que está estrenando nuevo galán, a pesar de que no se reconoce su cara, la cantante mexicana le dedicó un mensaje de amor y agradecimiento por haber llegado a su vida desde hace seis meses.

No podemos olvidar que la actriz ha pasado meses muy difíciles debido a que su ex pareja Giovani Medina no ha dejado que pueda ver y estar con su hijo debido a que pudiera ser contagiado de Covid-19.

A pesar de todo esto la cantante se ha mostrado calmada y agradecida en sus redes sociales donde se ha dado el tiempo de dedicarles algunas palabras a sus seguidores quien han estado ahí para apoyarla en este tiempo.