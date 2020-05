Ninel Conde denuncia que desde el MP ratificaron medidas donde se le prohíbe acercarse a su hijo

Ninel Conde denunció que desde el Ministerio Público se ratificó la medida de protección hacia su hijo donde se le prohíbe a la actriz verlo.

En su su cuenta en Instagram explicó que su ex pareja y padre su hijo Giovanni Medina le había manifestado en varias oportunidades su cercanía con el secretario de Relaciones Exteriores Marcelo Ebrard e influencias en la fiscalía de Ciudad de México.

Asimismo mostró fotos de Giovanni con Ebrard y otros funcionarios.

La actriz escribió "Así las cosas ... 77 días sin que mi hijo regrese a su casa donde creció y se alimentó".

Algunas personas le comentaron en su publicación, palabras de apoyo: "Ya te toco las injusticias q se ven día a día , animo a seguir adelante hasta donde se pueda", "No te Canses tu hijo necesita el calor de su Madre", "no te dejes ve con el presidente no es justo".