Ninel Conde demuestra que Giovanni Medina manipulaba a su hijo

MÉXICO.- La actriz Ninel Conde puso en evidencia que su ex pareja Giovanni Medina manipulaba a su pequeño hijo Emmanuel de 5 años.

Desde hace unos meses, la pareja ha estado en pleitos legales por la custodia del niño, incluso Ninel asegura que Medina había “movido influencias” para que ella no pudiera ver a su hijo.

Después de varias semanas de no tener contacto con Emmanuel, Conde pudo recuperar a su hijo, lo que le permitió grabar unos vídeos donde el menor comenta inocentemente que Giovanni no lo dejaba llamarle a su mamá.

“Y en estos días que te fuiste con tu papá ¿no le dijiste que me hablaran por teléfono?”, preguntó Ninel, a lo que el menor le contestó que su papá no le permitía comunicarse con ella, “Porque mi papá me dijo que no, que no quiere que te marque”.

Después, Emmanuel comentó que Medina le decía que Ninel “lo engañaba”, por lo que ella tuvo que contestarle que Giovanni “es muy chistoso y bromista”.

“Tú sabes que mamá no te engaña, mamá te quiere… Tú tienes que querer a papá y respetarlo. Tienes que ser un buen hijo con mamá y papá”, agregó.

Hace unos días, la también cantante ganó un amparo que interpuso contra Medina, ya que asegura que el Ministerio Público no aceptó “las mentiras y todos los argumentos” que dio su expareja contra ella.