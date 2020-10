Ninel Conde defiende a su prometido y asegura que no acudió a ninguna audiencia en su contra porque “durmió con ella”

CIUDAD DE MÉXICO.- Ninel Conde sigue defendiendo a capa y espada su romance con Larry Ramos, y al ser cuestionada por las denuncias que el joven mantiene en su contra, la actriz no dudó en salir a su defensa.

Pese a que varias mujeres, incluyendo la hija de Alejandra Guzmán, han declarado en contra del empresario, Ninel hizo oídos sordos y se dijo muy feliz por estar junto a una persona como Ramos.

Durante su encuentro con la prensa, al escuchar que Larry tuvo una audiencia en Estados Unidos para aclarar algunas de esas acusaciones, Conde replicó: “¿De veras?... ha de ser un doble pues porque yo dormí con él”.

Mientras los demás reporteros no dudaban en hacerle mención de que varias mujeres hablan mal de su novio asegurando que las grababa en la intimidad e incluso tiene una demanda de paternidad en su contra, la artista únicamente añadió: “Yo estoy muy feliz, y en esa parte estoy muy feliz y agradecida con Dios, lo demás no me importa”.

Por otra parte, se aclaró que la actriz acudió a los Juzgados de lo Familiar de la Ciudad de México para registrar la guardia y custodia de su hijo Emmanuel, desestimando que en este momento se encuentre peleando la patria potestad del menor.