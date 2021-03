Ninel Conde busca pagar deudas de su ahora esposo, Larry Ramos

CIUDAD DE MÉXICO.- Por más que los evite, parece que los problemas persiguen a Ninel Conde, hace unas semanas la acusaron por haber amenazado verbalmente a Giovanni Medina -su expareja-; ahora surgen rumores que indican que después de casarse con Larry Ramos debe mucho dinero.

De acuerdo con el programa “Suelta la sopa”, la cantante y actriz estaría buscando formas de generar nuevos ingresos después de que algunos proveedores que le ayudaron en la planeación y logística de su boda acusan que aún no ha pagado el dinero que les debe.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

Fue el 29 de octubre de 2020 cuando Ninel Conde y el empresario Larry Ramos decidieron casarse en una ceremonia simbólica en medio de especulaciones, comentarios e incluso la cancelación de esta celebración por parte de las autoridades, toda vez que en el mundo hay una pandemia.

La polémica boda de Ninel Conde

A razón de ello, la boda se tuvo que trasladar a otro lugar con la finalidad de que la fiesta pudiera llevarse a cabo; y precisamente los equipos de carga y transporte son los que ahora señalan que “El bombón asesino” no ha saldado las cuentas pendientes que tiene con ellos.

“No sabemos si están juntos o no. Resulta que han salidos los proveedores de la decoración, los que hicieron el video y los que transportaron; resulta que Ninel y Larry todavía deben este dinero. No han pagado a los videos, a los montacargas. Dicen que Ninel está desesperada por rentar su departamento en Acapulco”, indicaron en el programa de espectáculos.

Y no solo eso, ahora también sugieren que Larry Ramos está desaparecido; los amigos de Ninel con sabe donde podría estar el empresario colombiano. La secrecía es tal que en una cuenta personal que la pareja comparte, apareció una contundente frase: “Yo me entero de todo. Que no te lo diga es diferente”.

Cabe mencionar que Ramos tiene en su contra algunos pendientes con la ley de Estados Unidos pues presuntamente el empresario habría defraudado a varias personas que están en el medio del entretenimiento por cantidades estratosféricas; incluso el FBI está tras su pista.

En aquellos días presuntamente el diseñador Benito Santos habría denunciado que Ninel Conde “no le pagó el vestido de novia que utilizó”; más tarde indicó que todo fue una confusión y en realidad se trató de un intercambio de imagen y productos en beneficio de ambos personajes.