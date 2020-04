Ninel Conde agradece a AMLO por desmantelar la corrupción e identificar a los trepadores

CIUDAD DE MÉXICO.- La actriz y cantante Ninel Conde tomó su cuenta de Instagram para agradecer al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, por desmantelar la corrupción e identificar a los trepadores.

En días anteriores el "Bombón Asesino" acusó a su ex pareja Giovanni Medina de ser corrupto, además de señalarlo de trabajar con alguien que está en el gobierno.

Conde además relató en el programa De Primera Mano que debido a esta cuarentena su ex pareja le ha negado ver a su hijo con el pretexto de un posible contagio, en medio de un tortuoso proceso legal de custodia por el menor.

"Él (Giovanni Medina) siempre me amenazó que me iba a quitar a Emmanuel si yo no estaba con él, y esto de la pandemia le vino como anillo al dedo para tener la justificación necesaria… me dijo, 'si tú me denuncias olvídate de poder hablar con el niño por teléfono, de venir a mi casa y de nada, hasta que un juez dictamine que lo puedes ver y dudo que salga de mi casa en la pandemia', eso me detenía pero dije basta ya, sé que las autoridades se encargarán de devolver al niño con su madre", declaró Ninel en entrevista.

Recapitulando un poco lo sucedido, la cantante explica que el 12 de marzo su hijo le pidió pasar esa noche con su padre. Al otro día todavía tuvo la posibilidad de viajar a Tijuana para cumplir con una fecha de trabajo, pero al declararse la contingencia Giovanni sólo le dijo que el niño no regresaba a su casa hasta después de la cuarentena.

El 20 de abril Ninel se presentó en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México para interponer una demanda en contra de su expareja Giovanni Medina, debido a que tiene 40 días sin poder tener a su hijo en casa y durante 15 días ha recibido la negativa de Medina para poder verlo, con el pretexto de la cuarentena y de evitar un posible contagio de Covid-19, pero la cantante asegura que ha tomado las precauciones para permanecer sana, siguiendo las recomendaciones que han dado las autoridades. "Sin embargo él da por entendido que no lo hago y con esa justificación me priva de poder estar con el niño.

Él argumentaba que a finales de febrero tuve un viaje, pero me hice todos mis estudios y salieron en rango correcto, leucocitos y glóbulos blancos correctos, se los mandé y no fue suficiente. Después me dijo, 'puedes ver al niño, pero en mi casa y sin celular'; custodiada por la nana, que antes trabajaba conmigo y se la llevó".

Aun así, Ninel explica que aceptó y pudo estar un fin de semana con su pequeño de 6 años, pero Giovanni pretextó que ella había realizado grabaciones con su reloj inteligente para después no dejarla ver nuevamente al niño.