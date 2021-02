Nina Rubin reveló como supo que quería ser actriz

CIUDAD DE MÉXICO.- Nina Rubín es la hija menor de Andrea Legarreta y Erik Rubin, la joven desde temprana edad dio indicios de su gusto por el arte, es por eso que sus padres la apoyaron totalmente para que se prepara en lo que más le gusta y hoy en día forma parte de la telenovela, 'Te acuerdas de mi'.

Fue por medio de una entrevista para Las Estrellas donde la joven reveló que en su infancia deseaba hacer muchas cosas cuando creciera, como chef, actriz y cantante, pero reconoció que con el paso del tiempo sus pasiones cambiaron.

Actualmente Nina formar parte del proyecto producido por Carmen Armendariz, donde recien acaba de hacer su debut como actriz, además de que fue en las escenas de esta telenovela donde dio su primer beso.

Los comerciales, primero empezó esto, yo no lo consideraba como actuación, de chiquita no lo consideraba un trabajo, año a año hago este comercial, anualmente hago esto con mi mamá, pero no lo consideraba un trabajo" dijo la actriz.

Además la joven agregó que desde muy chica tuvo un acercamiento con la música gracias a que veía a su papá componer y hacer música en el estudio algo que en definitiva la atrapó.

Pero fue un día en el que Erik Rubín le comentó a su hiaj menor, que Galindo fue quien se acercó a él para invitar a Nina a una audición para la obra de teatro Anita la Huerfanita ante esta propuesta inmediatamente acepto para formar parte.

Y justo fue en el momento en el que estuvo en el escenario frente a la gente y sentir su presencia fue lo que provocó que decidiera a dedicarse completamente a la actuación.

Para concluir Nina reveló que gracias a la oportunidad de formar parte de 'Te acuerdas de mi', es un proyecto en el que todos los dpias aprende algo nuevo gracias a sus compañeros y directores.