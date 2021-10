Nikocado Avocado: el youtuber que arruinó su salud para tener más seguidores

ESTADOS UNIDOS.- El joven Nicholas Perry, originario de Ucrania, cobró fama en Estados Unidos gracias a sus videos de Youtube donde come grandes cantidades de comida. En la plataforma se le conoce como Nikocado Avocado y ha llamado la tención de sus espectadores ya que, a causa de su contenido, ha llegado a poner en riesgo su salud.

Como recopila el youtuber Elede, el joven inicio subiendo videos sobre dietas veganas y ejercicio, ya que era frugívoro, es decir que solo se alimentaba de frutas. Junto a su novio, grababa videos sobre su estilo de vida, mostraba cómo cultivaba sus alimentos y daba consejos sobre dieta y ejercicio.

Un día su canal dio un drástico giro luego de subir un video en el que anunciaba que ya no sería vegano. Según afirmó en el clip, no se sentía cómodo en la comunidad dentro vegana de YouTube, cita a otras youtubers quienes afirman que el movimiento a menudo se usa para juzgarse entre ellos. "Sigo siendo vegano, amo a los animales y seguiré luchando por ellos, solo no volveré a hablar del tema, no seré un youtuber vegano", dice en el vide.

A partir de ahí su contenido pasó a ser de Muk-bang, un formato de video que se popularizó en corea y que consiste en ingerir grandes cantidades de comida, a menudo chatarra, frente a las cámaras, mientras se conversa con la audiencia o se habla de algún tema. Al principio, Niko subió videos visitando establecimientos de comida rápida y hablando de su transición al dejar el veganismo.

Hamburguesas, fideos, papas fritas y pasteles eran las comidas más comunes en los videos de Niko. Poco a poco comenzó a subir de peso, la progresión de su aumento se puede observar a lo largo que se avanza por los videos de su canal. Él mismo habló seguido del tema y en más de una ocasión comentó que sentía una "compulsión por la comida".

De hecho tiene un video titulado "Me estoy volviendo gordo y no sé por qué" donde menciona que se siente consternado por todo el peso que ganó.

¿Problemas emocionales?

Otro comportamiento que sus seguidores juzgaron como perturbador es que subiera videos donde llora frente a las cámaras y tiene crisis emocionales. En uno de los videos se corta todo el cabello mientras llora porque se está cuestionando el motivo por el que sigue haciendo contenido como el que hace.

Otro detalle que preocupó a sus seguidores fueron las constantes peleas con su novio. Además de que frecuentemente subía videos diciendo que la relación había terminado para posteriormente aparecer de nuevo juntos, hubo muchas escenas de violencia y maltrato. En una ocasión, su novio lo golpea mientras le grite entre lágrimas que arruinó su vida.

A pesar de que el contenido de Niko resultaba perturbador para muchos, cada vez ganaba más seguidores y reproducciones lo que le permitió ganar dinero monetizando sus videos y vendiendo mercancía, como camisetas con frases cómicas relacionadas con su peso. Esto le permitió comprarse un departamento de más de dos millones de dólares, según afirmó en uno de sus videos.

Actualmente continúa haciendo videos de este tipo y a menudo habla de que se encuentra cada vez peor de salud. Aparece con un respirador artificial y en silla de ruedas, también a afirmado que necesita cirugía y que ha llegado a romperse huesos. Sin embargo, muchos de sus seguidores aseguran que los problemas de salud de los que habla son parte del personaje que ha creado para sus videos e incluso sugieren que se trate de manipulación para obtener más ganacias.