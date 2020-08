Nieto del “Loco” Valdés acusa a familiares de hacer mal uso del dinero del fallecido actor

CIUDAD DE MÉXICO.- Iván Valdés, nieto de Manuel “El Loco” Valdés denunció públicamente que uno de sus familiares hizo mal uso del dinero que el reconocido actor y comediante recibió hasta el último día de su vida como parte de la exclusividad que tenía en Televisa, además de contar detalles del testamento de su abuelo, así como del documental y bioserie que planea realizar en forma de homenaje.

Durante la entrevista que brindó para el programa Sale el Sol, Iván dio a conocer el mal uso del dinero que hizo uno de sus parientes, revelando que su famoso abuelo no la pasó tan bien en sus últimos días de su vida.

“La empresa le pudo seguir depositando su exclusividad hasta el último día… mi abuelo en su momento… le entregó su tarjeta y la firma de la cuenta para que pudiera asistirlo, era para que le fueran a sacar dinero, desgraciadamente la persona a la que se lo dio no estaba acostumbrada a tanto dinero y siento yo que se le fueron los ojos…”.

Al cuestionarle si esta persona era el hijo mayor del “Loco”, Iván detalló: “El hijo mayor en casa donde quedó en sus últimos días, en casa de la señora Arcelia, Panchito fue el que tuvo el manejo de su cuenta, y desgraciadamente no tuvo la conciencia de poder hacer las cosas directas para mi abuelo… necesidades que urgían, de repente se hacía medio patito… para mi gusto no fue atendido adecuadamente”.

Sobre el testamento, el nieto de Don Manuel contó: “Mi abuelo en algún momento me platicó que había dejado un testamento… me nombró a mi tío Puppy, a mi tía Norma, y hasta ahí, eso fue lo que me contó él, y en su momento a su señora, a la más reciente, Arcelia Larrañaga, pero de igual forma ella le había dejado a él, se dejaron testamentos mutuos por si le pasaba a uno antes que al otro, eran complementarios… yo no figuro en ese testamento, no tendría por qué, si yo figuro sería una grata sorpresa; sin embargo no me interesa, yo me llevé todo en vida”.

Por último, Iván Valdés confesó que tiene los derechos para realizar un documental y bioserie del “Loco”, y aunque tomó todas las medidas legales para poderlo llevar a cabo, espera no tener problemas con sus familiares por esta razón.

“Es algo que él me encargó a mí, esta videado, está con papeles, todo legal, no tengo nada que pelearme con nada, porque estoy haciendo algo que él me pidió, y me estoy abocando a un encargo, voy a hacerlo como su última petición, su encargo me lo hizo personalmente a mí y a mi primo Francesco, porque mi primo que es un extraordinario cineasta, el que hizo el documental de Tin Tan, él se está dedicando ahorita a hacer un documental de mi abuelo, la biografía real, contado por mi abuelo y sus mejores amigos”, concluyó.