Niega prima que Eleazar 'N' se haya comunicado con Tefi Valenzuela desde la cárcel

Ciudad de México.-Tras informarse que el proceso legal que enfrenta Eleazar “N” fue aplazado por la contingencia sanitaria, ahora es la prima del actor quien ha brindado nueva información con respecto al artista.

Al ser captada durante su llegada y salida al Reclusorio Norte por los reporteros, Yanira Díaz confesó el motivo por el que no pudo ver a Eleazar dentro de la cárcel.

“No se me permitió la entrada porque no soy familiar directo… estamos en foco rojo, ustedes me vieron entrar y me vieron salir, rapidísimo, no tuve acceso a nada”, explicó.

Sobre el motivo de su visita, Yanira contó: “le traía unas cosas que me había pedido que quería, pero bueno, pues no (se pudo) … venía con toda la intensión de darle un abrazo y para que ustedes se den cuenta que no cuenta con ningún privilegio y no me dieron el acceso hoy por no ser un familiar directo y estar en foco rojo. Si está triste, pero yo creo que tiene que ser fuerte, y precisamente a eso venía el día de hoy, pero pues no (hubo manera)”.

Para finalizar, la consanguínea del también cantante negó tajantemente que Eleazar “N” se haya comunicado desde el interior del reclusorio con su ex Tefi Valenzuela, luego de darse a conocer que él la estaba amenazando para que retirara la denuncia en su contra.

“No tengo idea, pero no creo, si no tuve acceso el día de hoy, no creo que tenga el privilegio de poder de algún lado, de alguna forma, mandar mensajes”, remató.