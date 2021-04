Niega Ximena Navarrete haber sufrido intento de homicidio

Ciudad de México.- Ximena Navarrete rompió el silencio luego de que se informara que habían intentado asesinarla durante una cena al ponerle trozos de vidrios dentro de la pechuga de pollo que pidió. Pero la cosa no paró ahí, pues también trascendió que un día después, la ex Miss Universo solicitó una bebida y extrañamente también contenía cristales muy finos, apenas perceptibles, dentro.

Por tal motivo, la ex reina de belleza brindó una entrevista al programa Sale el Sol y aclaró: “No, no, han de estar equivocados de Ximena… no, no, para nada, sí soy Ximena Navarrete, pero para nada, no he ido a ningún restaurante desde hace un buen rato, estoy encerrada por la pandemia y eso, pero no, para nada”.

Posteriormente, el reportero del matutino le comentó que además del intento de asesinato trascendió que su esposo Juan Carlos Valladares puso una denuncia contra el lugar donde sucedieron los hechos, a lo que Navarrete dijo:

“¡Ay no!, ¿qué es esto?, no, no, para nada, te juro por Dios que no, para nada, ¡pero que nota más loca!, no, para nada, todo perfecto y no, no he estado en ningún restaurante ni me ha pasado eso, ni mi esposo ha interpuesto ninguna demanda, no, para nada”.

Por último, Ximena puntualizó que la nota es falsa pues lleva mucho tiempo en casa por la pandemia, y que incluso rechazó volver a las telenovelas por su temor a contagiarse, además de que tiene otros planes profesionales.

“Ahorita de verdad que todo lo que he estado trabajando desde la cuarentena ha sido por medio de redes sociales, entonces, tuve por ahí también una oferta para hacer una novela, un protagónico, pero pues no, ahorita la verdad en este momento la verdad es que no estamos para andar en esas, tengo otros planes personales que ocupan más de mi tiempo”, remató.