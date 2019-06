Niega Sergio Mayer vínculo con líder de la Luz del Mundo

Sergio Mayer negó tajantemente tener algún tipo de relación con la Iglesia la Luz del Mundo, luego de que el pasado 15 de mayo asistió al concierto “El Guardián del Espejo”, que se realizó en homenaje al líder religioso Naasón Joaquín García, detenido en Estados Unidos por presunto abuso sexual y pornografía infantil.

“No tengo ninguna relación y si la tuviera no la negaría, así de sencillo, no tengo ninguna relación, yo no sabía que existía ese movimiento tan grande y tan importante”, manifestó el actor y ahora presidente de la Comisión de Cultura y Cinematografía de la Cámara de Diputados.

Al preguntarle si fue engañado para asistir al evento, Mayer aseguró: “no, por supuesto que no sabíamos, por supuesto que no estábamos enterados, yo no te podría decir que me engañaron, yo te podría decir que quizá no nos dieron la información completa, no lo podría catalogar como engaño”.

De la misma forma, Sergio destacó que a pesar del juicio que existe en contra Naasón Joaquín García, él seguía manteniendo en redes sociales la foto de su encuentro.

“No la he bajado de mis redes porque pus no, por el momento no tengo por qué bajarla, porque ayer me cuestionaban si ya la había yo bajado, quizá en su momento la baje, yo siempre he sido defensor de los derechos humanos y defensor de la dignidad de las personas y tiene que prevalecer evidentemente la presunción de inocencia y si esta persona es culpable de lo que lo están imputando que pague con todas consecuencias y con todo el peso de la ley, que se investigue donde sea, en todos los países, y aquí no tiene nada que ver si eres líder de un grupo religioso”, concluyó.

Sin embargo, horas después de esta declaración la imagen desapareció de su cuenta de Instagram.