Niega Juan Osorio haber salido con Mauricio Mejía a cambio de darle un papel en una telenovela

CIUDAD DE MÉXICO.- Tras la polémica que desató Mauricio Mejía al mencionar que una vez salió con un productor de Televisa, que fue pareja de Niurka Marcos, Juan Osorio decidió romper el silencio para contar su verdad.

El productor al ser cuestionado sobre los dichos del actor, negó haber salido con él para otorgarle un papel de telenovela, como lo dejó ver en un “live” que hizo en sus redes sociales.

A través de una dinámica de preguntas y respuestas, en las historias de su cuenta de Instagram, Mejía aseguró que salió con “el ex de Niurka” para obtener un papel dentro de uno de sus melodrama e hizo mención de la frase característica de la vedette “I’m sorry everybody”.

Durante varios días los medios de comunicación estuvieron buscando la postura de Juan Osorio hasta que lograron interceptarlo.

“Sinceramente ustedes me conocen, ustedes creen que yo, si no lo hago una mujer, mucho menos con un hombre. Lamento mucho que haya hecho eso”, subrayó.

Durante la entrevista el padre de Emilio Osorio, dejó claro que la acusación que hizo el colombiano no le afectó en absoluto y no tiene contemplado acusarlo por difamación.

“Tú preocúpate cuando realmente tengas algo que temer, cuando realmente hayas hecho algo, entonces sí preocúpate, pero cuando no haz hecho nada, por favor, tienes que estar tranquilo y dar la cara”, apuntó.

Las personas que lo conocen, dijo, sabe que es exigente y enojón, pero pese a eso ha sabido ganarse el cariño de los actores con los que ha trabajado. El caso de Mauricio Mejía fue diferente porque el “tenía un problema”.

“Pero no peleemos. Yo estoy ahorita encausado en mi novela, tengo muchas ganas de que le vaya muy bien. (…) Doy gracias a Dios que volví a nacer, que estoy con salud y eso es lo que me importa. Lo que venga después, mientras no lo crean es importante, y mi familia no lo va a creer para nada”, indicó.