Niega Gala Montes ser la culpable de la ruptura entre Horacio Pancheri y Marimar Vega

Ciudad de México.- Gala Montes externó su enojo e incomodidad tras ser señalada como la culpable del rompimiento amoroso entre Horacio Pancheri y Marimar Vega.

En medio de las especulaciones que aseguran que Gala y Horacio han iniciado un romance durante las grabaciones de la telenovela “La mexicana y el güero”, la actriz se defiende durante una entrevista concedida al programa Hoy.

“Estoy muy molesta porque son chismes, son mentiras, y al final te ponen a ti en un lugar que no es, yo he llevado una carrera muy limpia, muy pulcra, de la mano de mi mamá, y a mis 20 pues no, la verdad no, no tengo la necesidad de estar robando a nadie. No tengo nada que ver, no, no. Nada qué ver, no, esa nota nada qué ver”, externó Montes.

Asimismo, la artista aseguró que por ahora su mente únicamente se encuentra encaminada al aspecto profesional, “Soltera, muy trabajadora, muy feliz, enfocada en mi música, en mi nuevo papel que se llama Valentina”.

De esta forma, Gala busca poner fin a los rumores de su vínculo con Horacio Pancheri y destaca estar totalmente concentrada en las grabaciones de la telenovela ‘Diseñando Tu Amor’, misma en la que compartirá protagónico junto al actor Juan Diego Covarrubias.