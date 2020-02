Niega Frida Sofia que Alejandra Guzmán se haya acercado a ella

A pesar de que Alejandra Guzmán comentó este fin de semana que esperaba una pronta reconciliación con su hija Frida Sofia. “Deseo volver a ver a mi hija muy pronto y que todo se arregle, y estar bien porque al final tenemos muy poca familia y debemos estar unidos”, lo cierto es que estas declaraciones no fueron tomadas con mucho agrado por parte de Frida, que al ser cuestionada sobre si pronto arreglarían sus diferencias contestó irónicamente: “Me estás preguntando como si yo fuera una fortune teller, una adivina. Pues adivina tú, ¡abuelito dime tú!”

Y aunque Alejandra se encuentra en Miami, donde es coach de la reciente edición de La Voz, la joven negó que haya tenido contacto con la rockera. “No tengo nada que decir de mi mamá, es que no he hablado. Yo no he recibido ninguna llamada ni nada, desde hace años, literal, eso es una mentira”.

A la pregunta de si desearía tener un acercamiento con su madre, Frida Sofia dio una respuesta contundente. “Yo creo que es ya tanto el dolor y la decepción que no es que me gustaría o no. Simplemente ya no me importa”.

Finalmente, la también cantante, terminó la entrevista del programa “Suelta la sopa” recordando un momento que para ella ha dejado un dolor difícil de perdonar. “Literalmente, me despertaba yo a vomitar, del estrés, me entiendes. Entonces, ya al final dices, que hue%$%&…. ¿para qué estoy sufriendo?”.

Frida Sofia lleva mucho tiempo distanciada de toda su familia, incluyendo su propia madre, con quien ha tenido varios dimes diretes a lo largo de estos meses y donde ha sacado a relucir las adicciones y problemas de temperamento de la rockera.