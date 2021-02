Niega Aylin Mujica ser la tercera en discordia entre Paulina Rubio y Ricardo Bofil

Ciudad de México.- Aylin Mujica rompió el silencio luego de que el periodista Juan José Origel recordara en redes sociales que la cubana fue señalada en su momento por ser la tercera en discordia entre Paulina Rubio y Ricardo Bofil.

La ahora conductora del programa Suelta la Sopa desmintió tajantemente haber tenido un romance con el español y no dudó en confesar que todo ese escándalo fue orquestado por el propio ex de la cantante mexicana.

“Aparentemente era yo la tercera en discordia, porque decide Bonfil que se iba a casar con Paulina, estaba yo filmando una película con una persona, yo no sabía que era Ricardo Bofil, y yo tenía planeado después de la filmación de la película, porque él estaba como productor, irme a Zipolite […] cuando yo estoy preparando las cosas en el coche con mis amigos, me dicen ‘espérate que ahí viene Ricardo’, y yo ‘¿qué Ricardo?’, hasta ahí me entero que era Ricardo Bonfil, él se va con nosotros en el grupo y se empieza a manejar una falta de información. Tres días después llamo a mi manager a la Ciudad de México y me dice ‘tienes que regresarte ahorita a hacer una rueda de prensa porque este muchacho está diciendo que no se casa con Paulina y te está poniendo a ti como (pretexto)’”, explicó Aylin.

Tras confirmar que le reclamó al ex de ´La Chica Dorada’ y después Ricardo le explicó que nunca dijo nada de lo que se rumoró, Mujica subrayó: “entre nosotros no hubo nunca nada. Yo siempre he querido sentarme con Paulina para que se aclaren las cosas, han pasado 24 años. La revista Hola! de España me hizo una entrevista donde yo lo aclaré todo en el año 98, pasaron cosas que fueron malos entendidos”.

Posteriormente, la cubana confesó que, a pesar de aclarar esta situación públicamente, su relación con Rubio nunca volvió a ser la misma, incluso señaló que después descubrió que Bofil sobrevivía económicamente del escándalo porque vendía sus fotos a una publicación en España.

“Ricardo Bofil se ponía en calzones bastante provocativo y a veces desnudo para que los paparazzi le tomaran fotos y él vender esa foto y se dedicó a vivir de eso mucho tiempo. A mí me agarró de víctima en ese sentido, porque yo nunca tuve una relación con él, yo nunca me metí a la relación, yo nunca, jamás tuve ni un beso con él”, señaló.

Finalmente, la actriz aprovechó las cámaras del programa de espectáculos para enviarle un mensaje a Paulina Rubio y recordarle que tras ese rumor ella volvió con Ricardo. “Él no te dejo a ti por mí, eso no pasó nunca”, recalcó.

