Niega Alejandra Guzmán romance con Christian Estrada, ex de Frida Sofía

CIUDAD DE MÉXICO.- Si bien Frida Sofía ha ventilado en sus redes sociales desde hace varias semanas el distanciamiento que tiene del clan Pinal, e incluso ha acusado a su mamá, Alejandra Guzmán, de haberle dado entrada a su ex novio, ahora la cantante rompió el silencio.



En entrevista, la intérprete de "Verano Peligroso", de 51 años, deja en claro que no forma parte de ningún triángulo amoroso, y que si Christian Estrada, ex de su hija, se acercó a ella, fue para pedirle ayuda para Frida, a quien siente confundida y necesitada de consejos.



Trabajé un rato con sus hermanos, los gemelos. Y él vino a pedirme ayuda para poder ayudar a Frida, por eso se acercó a mí. Pero yo tengo mucho respeto ante toda la gente que se acerque y quiera a mi hija, pero de ahí no paso. Yo tengo educación", resaltó Guzmán.



Previo a su actuación al Machaca Fest, la noche del sábado, la rockera aseguró que dará tiempo al tiempo para que las cosas se calmen. Ella, como mamá, sentenció, espera una reconciliación.



"Pues es sangre de mi sangre... pero que no se le olviden todas las cosas buenas, que no se olviden todas las cosas de dónde yo la he sacado, porque yo la he sacado adelante en muchas cosas y con mucho amor. Y lo vuelvo a hacer otra vez.



"Todos tenemos broncas y más con los hijos millennials, porque están buenos para decir, para pedir y juzgar, pero pásenle... ¡Pásenle a la ching... para que vean que no es fácil!", manifestó la intérprete.



La rockera admitió que ha sido muy duro para ella lidiar con la distancia que antepone Frida Sofía, pero la entiende porque, en el pasado, ella también le reprochó algunas cosas a su mamá (Silvia Pinal) y hasta usó la música para ello.



"Yo también lo hice y escribí una canción que se llamaba 'Bye Mamá' y la dejé ahí. El chiste es que toda esa energía la convierta en algo bueno, como las cochinas que hacen una perla de la mier... Ojalá ella haga una perla de tanta mier...



"Como mamá, estoy un poco dolida, pero sé que es una etapa que va a pasar. Entiendo, yo también le reclamé muchas cosas a mi madre, pero yo estaba muy chavita, tenía 17 años cuando me fui de la casa y empecé a trabajar a los 18", recordó.



En medio de esta controversia personal, Alejandra Guzmán vuelve con el disco La Guzmán Live at The Roxy, grabado en Los Ángeles, en el club nocturno The Roxy, del que se desprende el sencillo "Mi Enfermedad", de Andrés Calamaro, que ha sido un éxito.



Con su gira recorrerá diversas ciudades del País. El 29 de junio cantará en el Auditorio Telmex (en Guadalajara), el 7 de septiembre en la Arena Ciudad de México y el 25 de octubre en la Arena Monterrey.



Ante los dimes y diretes en los medios de información y redes sociales, Alejandra Guzmán ha tomado una decisión tajante: no se dejará influenciar por lo que digan de ella.



"Son temas de redes sociales, lo cual es virtual. A mí me gustan las personas, verle a la cara a la gente, lo demás no me angustia ni me mete en una psicosis, porque puede llegar a ser una psicosis si tú te dejas.



"No los voy a callar pero tampoco les voy a contestar. Yo tengo mi tiempo y prefiero pintar, escribir, bailar, que estar ahí metido porque llega a ser muy cansado para mí", aseveró.