Nicole Kidman y Tom Cruise trabajarán juntos después de 20 años de separados

ESTADOS UNIDOS.- Como una de las parejas más mediáticas de los 90 es recordados Nicole Kidman y Tom Cruise, porque ambos proyectaban una gran complicidad dentro y fuera de la pantalla, por lo que su romance (y posterior matrimonio) no causó mucha sorpresa y fue muy bien recibida por sus seguidores.

La pareja terminó su matrimonio en 2001, de forma muy amistosa y sin dejar claro los motivos de la separación, ahora, 20 años después de su divorcio, medios estadounidenses hablan sobre la posibilidad de volver a tener una producción que los involucre a ambos.

Pero no se trata de cualquier película. La cinta sobre la que se especula es "Los Otros", que protagonizó Nicole Kidman y Tom Cruise coprodujo, pero ahora ambos estarían detrás de cámaras, como parte del equipo de producción.

La noticia fue revelada por el portal de la revista OK!, que tuvo contacto con una fuente allegada a la ex pareja, misma que afirma que estarían afinando detalles para regresar a la pantalla grande, aunque no sea como coprotagonistas.

Nicole Kidman y Tom Cruise trabajarán nuevamente juntos.

En la cinta, se retrata a una mujer sumamente religiosa que espera el regreso de su esposo de la guerra, mientras debe lidiar con hacerse cargo de sus hijos en una desolada mansión en la que empiezan a ocurrir sucesos paranormales.

Esto marcaría el regreso de la dupla al cine, que los vio juntos por primera vez en 1990, en la película Días de trueno, para más tarde ser vistos nuevamente en Un horizonte muy lejano, aunque sin duda, una de sus apariciones más icónicas como pareja fue en Ojos bien cerrados, de Stanley Kubrick.

En el 2001, año en que se separó la pareja, volvieron a coincidir en un proyecto cinematográfico, Los Otros, de Alejandro Aménabar.

Nicole Kidman y Tom Cruise.

La relación entre ellos siempre ha sido cordial, y aunque mucho se ha especulado sobre los verdaderos motivos de la separación, ellos se han mantenido herméticos al respecto.