Nicole Kidman protagonizará y producirá nueva serie dramática de Prime Video

Nicole Kidman protagonizará y producirá una serie dramática llamada ‘Things I Know to Be True’ para la plataforma Prime Video de Amazon. Se trata de su tercera producción con la compañía después de The Expatriates y Pretty Things.

Basado en una obra de Andrew Bovell, la serie se centra en una pareja casada, Bob y Fran Price, que ven cómo sus hijos adultos toman decisiones inesperadas que cambian el curso de sus vidas. El programa explorará la resistencia de un matrimonio duradero y cómo el amor familiar puede evolucionar.

La serie proviene de Amazon Studios, Matchbox Pictures y Blossom Films de NBCUniversal International Studios, en asociación con Jan Chapman Films. Bovell está adaptando su obra y será productor ejecutivo con Kidman y Per Saari de Blossom Films; Amanda Higgs y Alastair McKinnon de Matchbox Pictures; y Jan Chapman.

"Thing I Know To Be True’’ es un viaje emocional maravillosamente complejo e intenso que explora lo que separa a una familia y pone a prueba los lazos de amor que los unen", dijo Salke, director de Amazon Studios. "Estamos agradecidos con Andrew y con nuestros socios por poner esto en Prime Video, y siempre estamos muy contentos de construir sobre nuestra lista con Nicole y Per y todos en Blossom".

Kidman actualmente protagoniza y produce la serie limitada de HBO The Undoing, su segundo programa en el cable premium con David E. Kelley después de Big Little Lies. Además de sus proyectos en Amazon, también encabeza y produce Nine Perfect Strangers en Hulu y es parte del elenco del musical de Ryan Murphy The Prom.