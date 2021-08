Nicole Chávez se va con todo contra El Travieso Arce

Tijuana BC.- No fue boxeadora, pero defiende a los suyos como si lo fuera. Nicole Chávez, la hija menor del pugilista mexicano Julio Cesar Chávez llamó hipócrita a Jorge “El travieso” Arce por ofender a su padre y a sus hermanos.

“Me da una repulsión enorme como se te llenó la boca con las adicciones de mis hermanos”, dijo Nicole en sus historias de Instagram.

Evidentemente molesta, la actriz tijuanense, utilizó una vez más sus redes para compartir su sentir, sin importar el round que después tendría con su papá por no ser reservada.

Indignación por carrilla a la familia

La indignación fue tal, que Nicole no soportó que “El Travieso” se pasará de la raya e ir más allá de la comidilla con frases como “Viejito”, “Señor Nocaut”, que usan para darse carrilla.

No te quiero faltar el respeto más de lo que te lo has faltado tú subiendo todas esas cosas de mi papá, me da una decepción y una repulsión enorme cómo se te llenó la boca hablando de las adicciones de mis hermanos, tu eres papá y tienes hijos... Le ruego a Dios que nunca caigan en una adicción, es una enfermedad, por si no sabías porque sonaste un poco ignorante en todo lo que dijiste

Recalcó la actriz.

¿Quién empezó?

Y es que luego de que “El César del boxeo” declarara que ahora cualquier “pend*&^%|” podía ser boxeador y tener campeonatos ganados, incluyendo “El Travieso” en el tono que siempre se llevan, pero al otro no le pareció.

Tiene razón ahora cualquier pend*&^%| es campeón mundial, imagínense hasta su hijo, pinche bultazo es campeón mundial, que tan jodido estará el boxeo, yo prefiero ser malo y pendejo…y haber cuidado todo lo que gané a vérmelo metido a perico por la nariz

Señaló Arce en un video.

Estas palabras levantaron ámpula no solo en la actriz de “Qué le pasa a mi familia”, sino en sus cercanos, de los que evidenció, no quieren saber nada de Arce.

“Dijiste que ‘todo lo que consiguió mi papá lo logró por toda la cocaína que se había metido por la nariz’, Eso habla más de ti que de él. Eso habla de que ya no sé cuántos años llevas retirado y no has podido asimilar que Julio César Chávez es Julio César Chávez“, expresó.

Reto de pelea

Para rematar, Nicole Chávez mostró en su Instagram, los mensajes que “El Travieso” le hizo llegar a su padre, pidiéndole disculpas por lo sucedido.

Mensajes del 'travieso' a Chávez

En tanto Julio César Chavez le respondió a Arce, quien se lo tomó muy personal, y lo retó a una cuarta pelea para darle con todo.

“A ver a ver qué está pasando contigo pinche dienton siempre hemos bromeado y ya me retiré de las exhibiciones pero si quieres hacemos la 4 así que ponte a entrenar porque ahora sí te voy a dejar mas feo de lo que estás ánimo pinche dienton y no se amargue échale ganas se te quiere”, publicó el Chavez en su cuenta de Twitter.