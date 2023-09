Nicola Porcella solicitó la nacionalidad mexicana, pero le fue negada por esta razón

Ciudad de México. - Nicola Porcella, el integrante de La Casa de los Famosos México que ha conquistado los corazones de miles, ha tomado una decisión importante sobre su futuro en el país. A pesar de no llevarse los 4 millones de pesos en juego, ha ganado algo aún más valioso: el cariño y el aprecio de todo un país.

Con una agenda repleta de compromisos y proyectos en México, Porcella ha sido objeto de atención mediática, y muchos se preguntaban si consideraría nacionalizarse en este hermoso territorio que ahora llama hogar. Durante una breve charla con los medios a las afueras de las instalaciones de la televisora de San Ángel, Nicola compartió sus pensamientos al respecto.

"Lo pedí, lo busqué, pero tengo dos nacionalidades, entonces ya estaba viendo el tema. Me dicen que tres no puedo. Yo quería nacionalizarme por todos los temas, ya me quedo a vivir acá. Estamos en eso porque tengo la peruana y la italiana. Yo soy peruano de corazón; es el país que me dio las oportunidades, entonces tendríamos que ver", declaró.