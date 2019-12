Nicki Minaj: ¿Aún planea retirarse de la música?

ESTADOS UNIDOS.- Los fanáticos de Nicki Minaj continúan con la incertidumbre de si la cantante hablaba enserio cuando dijo que pensaba retirarse de la música con la intención de querer ‘‘concentrarse en su familia’’.

Pero como saben los fanáticos de hueso colorado, la artista finalmente lanzó nueva música más tarde en septiembre, varios días después de que asegurara que se alejaría de la industria.

"Me encanta la música e interactuar con los fanáticos, así que realmente no puedo ver que me aleje por completo", compartió con Billboard en una nueva entrevista publicada hoy. "Pero quiero estar abierto a otras posibilidades en mi vida. Creo que es importante convertirse en una mujer fuera de la lupa".

Nicki agregó: "Tengo que asegurarme de que soy un ser humano completo".

Por ahora, Nicki está enfocada en expandir su imperio comercial que incluye a Queen Radio, una sociedad de Fendi y una compañía de licores.

Según la empresaria, puede ser el comienzo de un 2020 inolvidable.

"Planeo aventurarme un millón de veces más de lo que soy ahora. Ese siempre fue mi objetivo: convertirme en una gran empresaria. No quiero estar en una industria tan lucrativa y no capitalizarla, todos los demás lo hacen, "ella compartió con la publicación. "[Con Fendi], terminaron contactando a mi equipo para trabajar en la colaboración después de que lancé [Queen single]‘ Chun Li ". Me quedé impresionado y honrado. Fui a Milán y me reuní con todos allí”.

Nicki continuó: "Me permitieron jugar con telas y ver lo que estaban planeando para su próxima línea. No esperaba que fuera tan masivo, ¡estoy realmente orgullosa de eso!", compartió la cantante.