Nickelodeon Kids Choice Awards México 2021: Esta es la lista de los pre-nominados

MÉXICO.- La lista de los pre-nominados salió a la luz y los fans decidirán quiénes se quedan y quiénes se van, pues los usuarios deben elegir con su voto a los 4 finalistas nominados en cada una de las 20 categorías que los Kids Choice Awards ofrecen anualmente.

Desde hace algunos días que Nickelodeon Latinoamérica anunció a través de sus redes sociales que las votaciones comenzarían el presente lunes, por lo que los fans se prepararon y se informaron sobre cómo pueden votar por sus artistas favoritos para llevarlos al último paso.

¿Cómo se realizarán las votaciones?

Las votaciones durarán 3 semanas, comenzando el 28 de junio hasta el 26 de julio, y éstas podrán realizarse a través de la página oficial de los Kids Choice Awards México, además de otra fácil opción donde los usuarios podrán votar por medio de Instagram en la cuenta de @NickelodeonLA utilizando el hashtag del pre-nominado incluyendo #KCAMexico.

En Twitter se deberán hacer los mismos pasos que en Instagram, pero en esta red social podrán utilizarlo en cada tweet, comentario, retuit o respuesta.

¿Quiénes son los pre-nominados de los Kids Choice Awards México 2021?

Pareja del año

-Darian Rojas & Jashlem (#DarianRojasYJashlem)

-Yolo & Mariana Ávila (#Yoloriana)

-Eddy Skabeche & Xio (#EddySkabecheYXio)

-Riccardo Frascari & Ángela (#RiccardoFrascariYAngela) Rincón (#RiccardoFrascariYAngelaRincon)

-Macabeso & Juanpa Zurita (#MacabesoYJuanpaZurita)

-Evaluna & Camilo (#EvalunaYCamilo)

-Calle & Poché (#CalleYPoche)

-Guaynaa & Lele Pons (#GuaynaaYLelePons)

FASHION ICON

-Darian Rojas (#DarianRojas)

-Fer Altuzar (#FerAltuzar)

-Pam Allier (#PamAllier)

-Pautips (#PauTips)

-Eloisa Os (#EloisaOs)

-Joaquín Bondoni (#JoaquinBondoni)

-Joel Pimentel (#JoelPimentel)

-Loreto Peralta (#LoretoPeralta)

YOUTUBER + COOL

-Yolo Aventuras (#YoloAventuras)

-Mis Pastelitos (#MisPastelitos)

-Fede Vigevani (#FedeVigevani)

-Lara Campos (#LaraCampos)

-TV Ana Emilia (#TVAnaEmilia)

-Alan x el Mundo (#AlanXElMundo)

-SKabeche (#SKabeche)

-MissaSinfonia (#MissaSinfonia)

MASTER FANDOM

-ARMY, BTS (#ARMY)

-Clubers, Club 57 (#Clubers)

-Kallystas, Kally’s Mashup (#Kallystas)

-Swifties, Taylor Swift (#Swifties)

-La Tribu, Camilo (#LaTribu)

-Aventureros, Yolo Aventuras (#Aventureros)

-Polinesios, Los Polinesios (#Polinesios)

-CNCOwners, CNCO (#CNCOwners)

INSTAPETS

-SK Pets de Skabeche (#SKPetsDeSkabeche)

-Pets de Polinesios (#PetsDePolinesios)

-Pets de los Ponch (#PetsDeLosPonch)

-HeyNuska de Bala (#HeyNuskaDeBala)

-Paris G de Mario Ruiz (#ParisGDeMarioRuiz)

-Yugi Mateo de Darian Rojas (#YugiMateoDeDarianRojas)

-Pets de los Rulés (#PetsDeLosRules)

-Octavio de Kenia y Eloisa Os (#OctavioDeKeniaYEloisaOs)

VIRAL DEL AÑO

-Baby Yoda (#BabyYoda)

-Among Us (#AmongUs)

-Bárbara de Regil – Sonríe (#BarbaraDeRegilSonrie)

-Perro Grande vs. Perro Chico (#PerroGrandeVSPerroChico)

-Acelerando audios de Whatsapp (#AcelerandoAudiosDeWhatsapp)

-Memes de Leo DiCaprio (#MemesDeLeoDiCaprio)

-2020 vs 2021 (#2020vs2021

-Khaby Lame: El chico anti lifehacks (#KhabyLameElChicoAntiLifehacks)

GAMER MVP

-El Rubius (#ElRubius)

-AuronPlay (#AuronPlay)

-TheGrefg (#TheGrefg)

-Eddy Skabeche (#EddySkabeche)

-Fernanfloo (#Fernanfloo)

-Kun Agüero (#KunAguero)

-TheDonato (#TheDonato)

-RaptorGamer (#RaptorGamer)

BOMBA K-POP

-Rosé (#Rose)

-Blackpink (#Blackpink)

-BTS (#BTS)

-IU (#IU)

-TXT (#TXT)

-Seventeen (#Seventeen)

-Twice (#Twice)

-(G)I-DLE (#GIDLE)

CREADOR/A + TOP

-El Rufas (#ElRufas)

-Lesslie Polinesia (#LessliePolinesia)

-Kenia Os (#KeniaOs)

-Shaula Ponce (#ShaulaPonce)

-Luann Diez (#LuannDiez)

-Karol Sevilla (#KarolSevilla)

-Johann Vera (#JohannVera)

-Piculincito (#Piculincito)

CREADOR/A #PARATI

-Fefi Oliveira (#FefiOliveiraParaTi)

-Xime Ponch (#XimePonchParaTi)

-Estefi Merelles (#EstefiMerellesParaTi)

-Paco de Miguel (#PacoDeMiguelParaTi)

-Jerry Castler (#JerryCastlerParaTi)

-Dome Lipa (#DomeLipaParaTi)

-Darian Rojas (#DarianRojasParaTi)

-Ralf (#RalfParaTi)

NUEVO/A IDOL

-Mia Salinas (#MiaSalinas)

-Gael Gamboa (#GaelGamboa)

-Jimena Jiménez (#JimenaJimenez)

-César Pantoja (#CesarPantoja)

-Josué Benjamín (#JosueBenjamin)

-Martina Lavignasse (#MartinaLavignasse)

-Francisca Aronsson (#FranciscaAronsson)

-Busheado (#Busheado)

ACTOR FAVORITO

-Riccardo Frascari, Club 57 (#RiccardoFrascari)

-Santiago Achaga, Club 57 (#SantiagoAchaga)

-Sebastián Silva, Club 57 (#SebastianSilva)

-Emilio Osorio, ¿Qué le pasa a mi familia? (#EmilioOsorio)

-Diego Escalona, La suerte de Loli (#DiegoEscalona)

-Javier Ponce, Madre solo hay dos (#JavierPonce)

-Julio Peña, Bia: Un mundo al revés (#JulioPeña)

-Guido Messina, Bia: Un mundo al revés (#GuidoMessina)

ACTRIZ FAVORITA

-Paulina Matos, ¿Qué le pasa a mi familia? (#PaulinaMatos)

-Evaluna Montaner de Echeverry, Club 57 (#EvalunaMontaner)

-Fefi Oliveira, Club 57 (#FefiOliveira)

-Carolina Mestrovic, Club 57 (#CarolinaMestrovic)

-Isi Vives, Si Nos Dejan (#IsiVives)

-Macarena García, 100 días para enamorarnos (#MacarenaGarcia)

-Paulina Goto, Madre solo hay dos (#PaulinaGoto)

-Giulia Guerrini, Bia: Un mundo al revés (#GiuliaGuerrini)

SHOW FAVORITO

-¿Qué le pasa a mi familia?, Televisa (#QueLePasaAmiFamilia)

-Club 57, Nickelodeon (#Club57)

-Madre solo hay dos, Netflix (#MadreSoloHayDos)

-100 días para enamorarnos, Netflix/Telemundo (#100DiasParaEnamorarnos)

-Diseñando tu amor, Televisa (#DiseñandoTuAmor)

-Bia: Un mundo al revés, Disney + (#BiaUnMundoAlReves)

-La suerte de Loli, Telemundo (#LaSuerteDeLoli)

-El Internado: Las Cumbres, Amazon Prime Video (#ElInternadoLasCumbres)

NICK SHOW FAVORITO

-Side Hustle (#SideHustleNick)

-Bob Esponja (#BobEsponjaNick)

-Club 57 (#Club57Nick)

-The Loud House (#TheLoudHouseNick)

-Los Casagrande (#LosCasagrandeNick)

-Danger Force (#DangerForceNick)

-Es Pony (#EsPonyNick)

-The Astronauts (#TheAstronautsNick)

CARICATURA FAVORITA

-The Loud House, Nickelodeon (#TheLoudHouse)

-Los Casagrande, Nickelodeon (#LosCasagrande)

-Kamp Koral, Paramount Plus (#KampKoral)

-Patoaventuras, Disney (#PatoAventuras)

-Víctor y Valentino, Cartoon Network (#VictorYValentino)

-Bob Esponja, Nickelodeon (#BobEsponja)

-Los Vecinos Green, Cartoon Network (#LosVecinosGreen)

-La Casa Búho, Disney (#LaCasaBuho)

ARTISTA TOP LATINO

-Danna Paola (#DannaPaola)

-Camilo (#Camilo)

-Sebastián Yatra (#SebastianYatra)

-J Balvin (#JBalvin)

-CNCO (#CNCO)

-Rauw Alejandro (#RauwAlejandro)

-Karol G (#KarolG)

-Morat (#Morat)

NUEV@ ARTISTA

-Susana Cala (#SusanaCala)

-Humbe (#Humbe)

-Leon Leiden (#LeonLeiden)

-Ramón Vega (#RamonVega)

-Nicole Gatti (#NicoleGatti)

-Menny Flores (#MennyFlores)

-Mati Gómez (#MatiGomez)

-Bruses (#Bruses)

TEMAZO MUNDIAL

-“Baila conmigo”, Selena Gomez y Rauw Alejandro (#BailaConmigo)

-“Good 4 u”, Olivia Rodrigo (#Good4U)

-“Levitating”, Dua Lipa (#Levitating)

-“Golden”, Harry Styles (#Golden)

-“Butter”, BTS (#Butter)

-“Peaches”, Justin Bieber (#Peaches)

-“Save your tears”, The Weeknd (#SaveYourTears)

-“Leave the door open”, Silk Sonic (Bruno Mars y Anderson .Paak) (#LeaveTheDoorOpen)

ROLA + PEGAJOSA

-“Tan bonita”, Piso 21 (#Tanbonita)

-“Pareja del año”, Sebastián Yatra y Myke Towers (#ParejaDelAño)

-“Calla tú”, Danna Paola (#CallaTu)

-“Telepatía”, Kali Uchis (#Telepatia)

-“Todo de ti”, Rauw Alejandro (#TodoDeTi)

-“Fiel”, Wisin, Jhay Cortez y Los Legendarios (#Fiel)

-“Ropa cara”, Camilo (#RopaCara)

-“Fresh”, Mau y Ricky (#Fresh)