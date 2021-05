Nick Jonas reveló que se quebró una costilla al caerse de una bicicleta

CIUDAD DE MÉXICO.- Luego de filtrarse que Nick Jonas había sido hospitalizado de emergencia tras sufrir un accidente, el pasado lunes el cantante reveló de propia voz que se quebró una costilla al caerse de una bicicleta.

En la mañana del lunes se regó la noticia como pólvora que Nick, uno de los integrantes de los Jonas Brothers, había sufrido un accidente e ingresó de emergencia a un hospital, pero se desconocían los detalles.

De acuerdo a lo medios estadounidenses, se rumoraba que el accidente había sido laboral y que ocurrió en un set de grabación, pero durante la transmisión en vivo del programa “The Voice”, donde el intérprete es juez, contó su versión sobre lo ocurrido.

Carson Daly, de 47 años de edad y presentador del reality show, le preguntó a Jonas que si qué le había ocurrido, ya que se decía que el fin de semana pasado había estado hospitalizado, a lo que el cantante, de 28 años, explicó lo que sucedió realmente.

Me siento bien. He estado mejor, pero estoy bien. (Tengo) una costilla rota por un derrame en una bicicleta y algunos otros golpes y moretones. Solo quería seguir adelante y decir que en caso de que no esté tan entusiasmado físicamente como de costumbre”, dijo.