Nick Jonas da clases de piano a Priyanka “derramando” miel y ternura

ESTADOS UNIDOS.- El cantante Nick Jonas y su esposa, la actriz Priyanka Chopra, son una de las parejas más queridas a nivel internacional, ya que juntos son muy tiernos.

Debido a la pandemia del coronavirus, “Pri” y Nick decidieron quedarse aislados en casa, ya que Jonas fue diagnosticado con Diabetes tipo 1 desde que tenía 14 años.

La pareja hace diferentes cosas para entretenerse durante la cuarentena para poder mantener su mente ocupada, entre estudiar piano, aprender a bailar y escribir un libro.

“Nunca lo he tocado (el piano), pero siempre he querido aprender a tocar un instrumento, así que he conseguido que me dé una hora y media o 45 minutos de clase todos los días. Es un profesor de piano casero, un entrenador personal casero, un compañero de escritura casero. Es genial”, comentó Chopra.

Además, la actriz comentó que son afortunados en pasar la cuarentena juntos, ya que ambos viajan mucho y podrían haberse quedado varados en otro país.

Nick y Priyanka contrajeron matrimonio en mayo de 2018, luego de una corta relación juntos.

Con información de Revista Vogue.