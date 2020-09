Nick Fury tendrá su propia serie en Disney Plus, señalan

ESTADOS UNIDOS.- Marvel se encuentra desarrollando una nueva serie para Disney+ en la que veremos en acción a Nick Fury, quien sería interpretado nuevamente por Samuel L. Jackson.

Según información de Variety, los detalles exactos de la trama se mantienen en secreto, pero varias fuentes dicen que Jackson está vinculado con Kyle Bradstreet como escritor y productor ejecutivo. Como todos los demás programas de Marvel en Disney Plus, Marvel Studios será la productora.

Jackson es uno de los actores más emblemáticos de los tiempos modernos. Es conocido por sus frecuentes colaboraciones con Quentin Tarantino, sobre todo por la actuación nominada al Oscar de Jackson en "Pulp Fiction". Los dos trabajaron juntos en películas como "Jackie Brown", "The Hateful Eight" y "Django Unchained". También ha trabajado con Spike Lee en varias películas, incluidas "Do the Right Thing", "School Daze", "Mo’ Better Blues "," Jungle Fever "y" Chi-Raq ".

Jackson también es conocido por sus papeles en películas como la trilogía precuela de "Star Wars", "Serpientes en un avión", "Unbreakable" y la reciente continuación "Glass" y "Coach Carter". La serie Nick Fury marcaría el primer papel televisivo regular de su carrera.

Hasta el momento, ni el actor ni las compañías han dado información al respecto.