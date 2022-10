Nicandro Díaz acentúa chismes sobre presunta ruptura entre Gabriel Soto e Irina Baeva

Ciudad de México.- El productor Nicandro Díaz puso en duda la relación de Gabriel Soto e Irina Baeva, aunque ambas haya expresado que continuarán con su compromiso nupcial.

En su reciente encuentro con los medios, Nicandro fue cuestionado sobre el romance entre los actores, pero su respuesta los tomó por sopresa.

¿Ah sí?... no, ah, yo pensé que ya no andaban… bueno es que no hablo con él de eso. Somos amigos, pero no nos ponemos a hablar de eso”

Respondió Díaz con nerviosismo.

Tras los interrogatorios sobre la boda de Soto y Baeva, y su retraso en distintas ocasiones, Díaz contó que no ha sido contemplado por la pareja para el evento.

“A mi no me ha invitado, así que aprovecho este medio para a ver, Gabriel no seas gacho, me invitas”, manifestó el productor.

¿Todavía andan?

Sin embargo, al retomar el tema de la posible ruptura entre Soto y Baeva, Díaz explicó los motivos por lo que pensaba que ya no están juntos.

“Porque vi un encabezado ahí en una revista, sí, pero no me ha dicho, bueno, no tiene tampoco por qué decirme, pero no tengo conocimiento de eso”, declaró.

Por otra parte, Nicandro Díaz se mostró consternado por la resolución del caso de Pablo Lyle, quien fue declarado culpable de homicidio involuntario en Miami, tras golpear a un cubano de 63 años en un incidente de tránsito y que días después murió.

“Es una tristeza, caray, porque finalmente como un momentito te puede cambiar la vida, es una enseñanza para todos, y lo que más quisiera, una persona tan buena, porque debo decirlo, que es una persona extraordinaria, me imagino que ustedes lo conocieron, de buenos sentimientos y todo. Es de mucho pesar, es doloroso”, comentó al respecto.