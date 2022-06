Niall fue al concierto de Harry Styles

Tijuana, Baja California.- Los fanáticos en twitter se emocionaron al ver a dos miembros de One Direction juntos en un mismo concierto.

La boyband se dió a conocer tras su participación el el programa The X Factor, en el 2010 lanzaron hits como 'What makes you beautiful’ y 'You & I' que les haría alcanzar una fama mundial.

Niall en el concierto de Harry Styles

Sin embargo, en el año 2015, Zayn dio a conocer seguiría con su carrera pero como solista y tras un último éxito los cuatro juntos, pondrían una pausa indefinida a la agrupación.Sin embargo, cada integrante siguió de forma individual.

Niall Horan asistió a la presentación de Harry Styles en su gira Love On Tour en Wembley de Londres. Este hecho impacto y las imágenes pronto se viralizaron en las redes sociales.

��| Niall Horan vibing to "What Makes You Beautiful" pic.twitter.com/AysNzb5uNx — Niall Horan Daily News (@NiallHDailyNews) June 19, 2022

Niall fue acompañado en las gradas por su novia Amelia y se le vio cantando ‘As It Was’, ‘Sign Of The Times’ y ‘What Makes You Beautiful’.

Además, los admiradores se conmocionaron cuando abrazó a la hermana del famoso británico.