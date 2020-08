"Ni me lo pregunten": Así reaccionó Érika Buenfil al regreso de Angélica Rivera a la TV

CIUDAD DE MÉXICO.- A escasos días de que Angélica Rivera confirmara su regreso a la pantalla chica, la que ahora ha brindado su postura al respecto es Erika Buenfil, con quien se dijo hace algunos meses se estaba disputando un protagónico.

Durante su encuentro con los reporteros, la actriz fue cuestionada por el regreso de la ex Primera Dama al medio del espectáculo, y aunque intentó cambiar de tema, expresó:

“No eso ya no me lo preguntes, eso yo no tengo nada que ver, hay muchos campos de acción, todos tenemos derecho a trabajar, está Televisa, está Televisión Azteca, hay muchas plataformas hoy en día, como televisivas como por las redes y todos tenemos oportunidades”.

Y para descartar cualquier rivalidad con Rivera, Buenfil añadió: “Ojalá de verdad que hubiera trabajo para todos y si hay trabajo para ella, pues bienvenida y que le eche ganas, porque así es para todos”.