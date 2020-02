"¡Ni hablaba inglés!", dice hija de Fernando Luján tras Oscar 2020

CIUDAD DE MÉXICO.- El pasado domingo, en el segmento titulado "In memoriam" de la 92 entrega de los Oscar, mientras aparecían imágenes de actores que murieron el año pasado o recientemente, como Kirk Douglas, apareció el rostro del actor mexicano Fernando Luján, lo que causó emoción a los mexicanos que siguieron la transmisión y también a su familia.

La hija del actor, representante de la Época de Oro del Cine mexicano, Cassandra Ciangherotti, capturó el momento en que salió su padre y lo publicó en Instagram con un comentario lleno de cariño y humor.

"No sé cómo haces para sorprendernos desde allá. No sé cómo haces para que el orgullo florezca siempre. Ni hablaba inglés. Qué merecido lo tienes. Escúchame bien fuerte. Te amo papá. In memoriam Oscars 2020", escribió a lado del video.

Varios artistas mexicanos han reaccionado ante el post de Cassandra, entre ellos Luis Gerardo Méndez y Gabriela de la Garza que pusieron un "emoji" de corazón.

Fernando Luján desde muy niño realizó películas desde la época de los 50. A lo largo de su trayectoria compartió créditos con artistas como Pedro Infante, Arturo de Córdova, María Felix, "Cantinflas", entre muchos otros más.

Su vena actoral fue herencia de sus padres, el actor Alejandro Ciangherotti y la actriz Mercedes Soler, hermana de Fernando, Andrés, Domingo y Julián, todos ellos fueron un pilar de la Época de Oro del cine mexicano al crear toda una dinastía.

Luján falleció el 11 de enero del 2019 en Puerto Escondido, Oaxaca a la edad de 79 años.