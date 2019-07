Netflix revela las imágenes de The Witcher con Henry Cavill

LOS ÁNGELES.-Netflix finalmente publicó las primeras imágenes de Geralt, Yennefer y Ciri.

Y si no sabe quiénes son, es probable que aún no esté familiarizado con las novelas del autor polaco Andrzej Sapkowski o la serie de videojuegos o la próxima serie de Netflix que conforma la franquicia de The Witcher.

Para los no iniciados, The Witcher se establece en una tierra llamada The Continent que fue invadida por demonios desde una dimensión paralela que también dio lugar a una raza de monstruos asesinos llamados Witchers.

El cuento de la serie sigue a Witcher Geralt (interpretado por el ex Superman Henry Cavill), a la hechicera Yennefer (Anya Chalotra de Sherwood) y al misterioso joven Ciri (el recién llegado Freya Allan) que se unen para formar una familia poco común.

The Witcher llegará a Netflix a finales de este año.