Netflix prepara serie de John F. Kennedy, al estilo de "The Crown"

ESTADOS UNIDOS.- En exclusiva para el medio estadounidense Variety, Netflix reveló que está desarrollando una nueva serie basada en la vida y polémica muerte del expresidente John F. Kennedy, y su enfoque será parecido a aquel de la realeza británica en "The Crown".

De acuerdo con el artículo, el proyecto estará basado en el aclamado libro 'JFK: Coming Of Age In Rge American Century, 1917-1956' de Fredrick Logevall, el cual examina la vida del expresidente estadounidense desde su nacimiento hasta su tiempo como senador de Massachusetts.

Respecto al equipo detrás de la serie, se confirmó que Eric Roth, co-guionista de "Killers of the Flower Moon", será el encargado de escribir el tratamiento de los episodios. Del mismo modo, será productor ejecutivo junto con Peter Chernin and Jenno Topping.

Por el momento, el proyecto no cuenta con un 'showrunner' o productor principal, pero fuentes cercanas han afirmado que Netflix pretender adaptar el estilo de su reconocida serie "The Crown" con JFK.

Sin embargo, no está claro si la serie contará con múltiples temporadas con distintos actores interpretando a los mismos personajes.