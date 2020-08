Netflix lanza trailer de 'The Devil All the Time', cinta protagonizada por Tom Holland y Robert Pattinson

MÉXICO.- Netflix ha lanzado el primer tráiler de ‘The Devil All the Time’, una cinta protagonizada por Tom Holland y Robert Pattinson que se estrenará el 16 de septiembre.

En la película también veremos las interpretaciones de Bill Skarsgard, Sebastian Stan, Riley Keough, Mia Wasikowska, Jason Clarke, Haley Bennett, Eliza Scanlen, Harry Melling y Pokey LaFarge.

Se trata de una adaptación del libro de Donald Ray Pollock y se centra en un joven huérfano llamado Arvin Eugene Russell (Holanda) y explora las mentes de varios personajes corruptos o rotos entre el final de la Segunda Guerra Mundial y la década de 1960.

Está dirigida por Antonio Campos, conocido por su trabajo en "Simon Killer" de 2012. Holland le dijo a Entertainment Weekly que "The Devil All the Time" ofrece una experiencia única y diferente a otras en su creciente lista de créditos de actuación.

"Tenía muchas ganas de trabajar con Antonio porque sus películas anteriores que he visto son muy crudas", dice Holland. “Supongo que fue el desafío de hacer un acento diferente, interpretar al niño rural, una película de época, un nuevo director. Todo cumplía los requisitos para mí ".

Pattinson asumirá el papel de un predicador llamado Preston Teagardin que se siente bien doblando y rompiendo la moral de aquellos que típicamente se alinean con su profesión. El actor utilizó su habilidad para la espontaneidad en el set para dar forma al personaje.

"Rob preparó un montón de ideas y no sabes lo que vas a conseguir, pero todo es interesante", dijo Campos a Entertainment Weekly. "El personaje cobró vida; lo vi frente a mí cuando estábamos en el set".