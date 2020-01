Netflix lanza el documental Pandemia en medio de alerta mundial por el nuevo coronavirus chino

LOS ÁNGELES.- Netflix ha lanzado una sorprendente nueva serie documental conocida como Pandemia: Cómo prevenir un brote, mientras persisten los temores de un brote internacional de un coronavirus similar al SARS.

El nuevo proyecto de la plataforma retrata a los héroes que luchan contra los virus asesinos e informará sobre sus esfuerzos para detener su propagación que amenazan con acabar con la raza humana.

Pandemic: How To Prevent An Outbreak , en inglés, es producida por Zero Point Zero Productions, mejor conocida por hacer las diversas docuseries de Anthony Bourdain y las docuseries de Netflix Broken and Rotten.

Debido a la naturaleza amplia de la serie, cada episodio tiene múltiples directores. Cada episodio está dividido en capítulos.

Pandemic se lanza en medio de un brote aterrador en China.

Producida y dirigida por Doug Shultz, quien está detrás de Defiant Requiem y Cesar Millan: The Real Story, esta serie consta de seis episodios que se sumergen en pandemias y diversos virus y enfermedades.

También toca el debate de las personas que están en contra de la vacunación, y de cómo la oración, según algunos, puede ayudar con las pandemias y cómo los científicos están probando enfermedades en animales y la polémica en torno a ello.

El episodio uno lleva al espectador a ver el trabajo que realizan los médicos en los EU y Asia para desarrollar una vacuna que ayude a combatir los brotes de gripe mortal.

Diferentes episodios tocarán temas como el brote de Ébola que ha devastado al Congo y lo que se está logrando para combatir los brotes en la India y en la frontera entre Estados Unidos y México.

Actualmente hay alarma entre los especialistas debido a que temen que más de 10 mil personas ya estén contaminadas con el coronavirus mortal que se extendió por China.

La Organización Mundial de la Salud analiza si el brote debe clasificarse como un desastre mundial, al igual que el brote de Ébola en África Occidental de 2014-15.