Netflix hará documental de Ariana Grande

ESTADOS UNIDOS.- Taylor Swift, Beyoncé y Shawn Mendes ya contaron su historia; ahora es el turno de Ariana Grande.

La cantante de “God is a Woman”, “Positions” y “Thank U, Next” tendrá su propio documental titulado “Excuse Me, I Love You”, que se estrenará el 21 de diciembre a través de la plataforma de streaming Netflix.

La propia artista compartió emocionada la emoción a través de sus redes sociales, al compartir un video en blanco y negro de ella misma bailando.

"Lanzando esto como una carta de amor para todos ustedes, en celebración de todo lo que hemos compartido en los últimos años”, comenzó Ariana en un extenso texto.

“Sé que este proyecto solo captura parte de una gira (de todos los otros cientos de espectáculos y momentos que hemos compartido durante los últimos seis o siete años), pero solo quería agradecerles a todos por mostrarme más en esta vida. Hacer música y hacer todo esto ha sido todo lo que he conocido o me he entregado por completo de manera constante durante mucho tiempo. aunque mi corazón está ansioso por un cambio de ritmo, quería expresar nuevamente lo eternamente agradecido que estoy. He aprendido, visto y sentido mucho. Ha sido un gran honor compartir tanto de esta vida contigo", continuó.

Aunque no está confirmado, se espera que el documental muestre imágenes de lo que fue la última gira de Ariana Grande, donde promocionó su álbum “Sweetener”.

También es probable que la famosa hable de aquel atentado que sufrió su concierto en Manchester en 2017, que resultó con un saldo de 22 muertos y 116 heridos.