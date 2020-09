Netflix gana los derechos de 'Bruised', cinta en la que Halle Berry debuta como directora

ESTADOS UNIDOS.- Netflix ha ganado los derechos de distribución mundial de "Bruised”, cinta que protagoniza Halle Berry y en la que hace su debut como directora.

La película, que trata de un drama de MMA, se proyecta como un trabajo en progreso en el Festival de Cine de Toronto y está logrando una venta cercana a los 20 millones de dólares, según información de Variety.

En la cinta vemos a Berry como una luchadora de MMA quien acaba de lucha por la redención como atleta y como madre. Berry dirigió a partir de un guión de Michelle Rosenfarb.

Aunque la película se proyectará virtualmente el sábado desde Toronto, no está claro cuándo la imagen se entregará al servicio de transmisión.

Berry recientemente mantuvo una entrevista con Variety en la que habló de su viaje a la pantalla y de las dos costillas rotas que casi detuvieron la producción en su gran salto a la silla de director.

"No quería detenerme porque me había preparado durante tanto tiempo", dijo Berry. “Habíamos ensayado; estábamos listos. Así que mi mente, la mente de mi director, simplemente ... sigue. Y dividí eso en compartimentos, y seguí diciendo: "No voy a parar. He llegado demasiado lejos. Voy a actuar como si esto no estuviera doliendo. Voy a superarlo '. Y así lo hicimos ".

Los productores del proyecto incluyen a Basil Iwanyk, Brad Feinstein, Guymon Casady, Erica Lee, Paris Kassidokostas-Latsis, Terry Dougas, Linda Gottlieb y Gillian Hormel.