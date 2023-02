Netflix elimina reglas sobre cuentas compartidas tras críticas de usuarios

ESTADOS UNIDOS.- Hace unos días, Netflix anunció un avance en su nueva política sobre las cuentas compartidas y las múltiples reglas que serán impuestas para impedir que los usuarios presten las contraseñas de sus cuentas a personas que no están suscritas al servicio.

La empresa declaró que "una cuenta de Neftlix es para personas que viven juntas en un mismo domicilio". Además, agregó que para garantizar que la cuenta de Netflix sea usada solo por sus dueños, se implementará una verificación mensual para confirmar que la cuenta está siendo usada solo en el domicilio especificado.

Sin embargo, como era de esperarse, los usuarios de la plataforma de streaming incendiaron redes sociales con fuertes críticas a la nueva política de ‘no compartir contraseñas’ de Netflix, tanto así que amenazaron con cancelar sus suscripciones si las medidas finalmente terminaban siendo implementadas.

El revuelo fue tal que Netflix parece haber dado marcha atrás a la iniciativa, pues el sitio web donde se informaba de las nuevas políticas y se explica del fin de las cuentas compartidas ha sido eliminado.

El servicio "Extra Member" podría llegar a todo el mundo

Kumiko Hidaka, portavoz de Netflix, explicó que "por un corto tiempo del día de ayer, un artículo del centro de ayuda con información que solo aplica en Chile, Costa Rica y Perú pudo ser vista por otros países (...) Desde entonces, la hemos actualizado".

Hidaka se refiere a la prueba piloto de la plataforma llamada "Extra Member", una función de añadir otro suscriptor ajeno al hogar del titular por medio de un importe adicional. Dicha práctica solo está disponible en los países anteriormente mencionados.

A pesar de que no queda rastro de las polémicas medidas de Netflix, fuentes de la compañía afirman que no se ha descartado la idea y que la plataforma aún mantiene la decisión de acabar con las cuentas compartidas. No obstante, aún no saben cómo hacerlo sin perder grandes números de suscriptores en el intento.

