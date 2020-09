Netflix desarrolla documental sobre el festival de música 'Woodstock 99'

ESTADOS UNIDOS.- Netflix se encuentra trabajando en una serie documental centrada en el polémico festival de música Woodstock de 1999, un evento de cuatro días diseñado para celebrar el 30 aniversario del festival Woodstock original de 1969 que terminó en un caos ardiente, según información de Deadline.

El proyecto, proviene de Raw, que produjo los documentales de Netflix 'Don't F ** k with Cats' y 'Fear City: New York vs The Mafia', este último lanzado el mes pasado, y BBH Entertainment, el brazo de desarrollo de la agencia creativa global BBH, que coprodujo el concierto / documental de Depeche Mode de 2019 Spirits in the Forest.

Según da a conocer el portal, la serie profundizará en la cultura que creó Woodstock '99 y contará la historia real detrás de cómo “tres días de paz, amor y música” se incendiaron. Con imágenes de archivo invisibles y testimonios íntimos de personas detrás de escena, en los escenarios y en la multitud, la serie tiene como objetivo contar la historia no contada de un momento musical histórico que dio forma al panorama cultural durante una generación.

El legendario festival de Woodstock ’99 llegará a las pantallas de Netflix como una serie documental https://t.co/KRqOzX2fgD — Nación Rock (@Nacion_Rock) September 1, 2020

Woodstock '99 atrajo a más de 400.000 personas durante cuatro días en julio de 1999 en Rome, NY, un evento marcado por un calor opresivo, violencia y acusaciones de agresión sexual. Pero lo peor llegó el cuarto día durante el set de clausura del festival de Red Hot Chili Peppers cuando se usaron velas de la producción para prender fuego a secciones de la "Valla de la Paz" de madera contrachapada erigida para evitar que ingresaran personas que no poseían boletos y estalló un tumulto con asistentes al festival saqueando cajeros automáticos y destruyendo tiendas de campaña. Terminó con decenas de arrestos y miles de heridos.

MTV cubrió ampliamente el festival, con cobertura en vivo de todo el fin de semana disponible en pay-per-view.