Netflix celebra onomástico del afamado director de cine David Lynch

El director de cine, actor, productor de música electrónica y guionista estadounidense, David Lynch estrena por sorpresa un cortometraje en Netflix para celebrar su cumpleaños número 74.

La plataforma Netflix ha estrenado por sorpresa su ultima obra ‘What did Jack do?’, un cortometraje de 17 minutos realizado en blanco y negro.

El cortometraje recuerda a las primeras obras del artista y en ella el propio Lynch interpreta a un detective que interroga a un mono sospechoso de asesinato, esta se rodó en 2016 y fue proyectada por única vez en 2017 durante una feria fotográfica a la que asistió.

Netflix lograra que no se le escapara ningún detalle, que no se haya filtrado en ninguna plataforma social o que hasta el propio Lynch no hubiera soltado la sopa, es una hazaña que merece todos los aplausos.

Definitivamente, esta obra encaja a la perfección con la línea que se conoce de su autor y demuestra una dinámica muy interesante entre lo absurdo y lo apasionante de la charla que parecieran tener Lynch con el mono asesino, cuya voz es de Jack Cruz.